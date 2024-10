In seguito al ritiro degli Ovetti Kinder in Gran Bretagna e Irlanda a causa di una serie di casi di salmonella, è scattato un provvedimento simile in Italia: la Ferrero ha deciso infatti di richiamare alcuni lotti di Kinder Schoko-Bons, i noti bonbons di cioccolato al latte, prodotti dallo stesso stabilimento belga da cui sono usciti gli ovetti ora banditi dal commercio nelle isole britanniche. Nessun rischio per gli Ovetti Kinder distribuiti in Italia: i famosi ovetti che contengono una sorpresa da montare sono infatti realizzati in altri poli produttivi.

Qualche giorno fa la multinazionale dolciaria di Alba ha emanato questa dichiarazione in una nota: "Con riferimento al richiamo precauzionale e volontario, recentemente adottato dal Gruppo Ferrero nel Regno Unito ed in altri Paesi Europei, di alcuni specifici lotti di produzione Kinder realizzati presso lo stabilimento di Arlon (Belgio), Ferrero ha deciso di predisporre, anche in Italia, in accordo con le autorità sanitarie nazionali, un richiamo precauzionale di specifici lotti di produzione di Kinder Schoko-Bons, provenienti dallo stesso stabilimento. Tutti gli altri prodotti Ferrero, compresi i prodotti Kinder dedicati alla Pasqua e tutte le caratterizzazioni della ricorrenza pasquale, non sono coinvolti dal richiamo".