Un drammatico incidente è costato la vita a una ragazza di 22 anni in una palestra in Indonesia.

La giovane, come riporta TgCom 24, si apprestava a terminare i suoi 30 minuti di allenamento sul tapis roulant quando ha perso l’equilibrio mentre si asciugava il viso con l’asciugamano ed è precipitata dalla finestra, che in quel momento era aperta, dietro il macchinario

La 22enne è stata portata subito in ospedale con gravi lesioni alla testa ed è stata dichiarata morta a causa di un’emorragia cerebrale.

La tragedia è stata immortalata dalle telecamere di sicurezza e i media locali riferiscono che gli investigatori hanno accertato che la distanza dal tapis roulant e la finestra era di soli 60 cm con il bordo inferiore della finestra a soli 30 cm dal pavimento.

L’attività è stata chiusa per 3 giorni al fine di riesaminare il permesso di esercizio della palestra e si indaga per presunta negligenza in merito alla gestione del centro.