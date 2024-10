L'esercito ucraino ha più carri armati sul terreno rispetto a quello russo. Lo ha sottolineato un alto funzionario della Difesa degli Stati Uniti coperto da anonimato. "In questo momento, gli ucraini hanno più carri armati in Ucraina rispetto ai russi e hanno sicuramente la competenza per usarli", ha detto il funzionario del Pentagono.

Il conteggio comparativo dei carri armati non è di per sé un elemento determinante perché una parte abbia il sopravvento sull'altra, poiché la Russia sta riorganizzando la sua offensiva concentrandola sulla regione orientale del Donbass.

Poche ore fa, intanto, l'amministrazione Biden ha annunciato ulteriori 800 milioni di dollari in assistenza militare all'Ucraina, inclusi 144mila proiettili di artiglieria e droni specificamente progettati per le esigenze delle forze ucraine sul campo di battaglia.