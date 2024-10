Il grande Pelè trascorrerà il Natale ricoverato. Lo comunica in un bollettino l'ospedale Albert Einstein, a San Paolo, dove O Rei si trova da giorni per far fronte a una crisi legata al tumore che lo affligge da tempo.

La permanenza di Pelè nella struttura si è resa necessaria a causa di gravi disfunzioni renali e cardiache.

L'ex stella brasiliana, 82 anni, è ricoverata dal 29 novembre per un trattamento chemioterapico resosi necessario dopo la scoperta di un tumore al colon nel settembre 2021.