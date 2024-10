Nel mondo

Il marito della senatrice Alessandra Mussolini, ex capitano delle Fiamme gialle e oggi Capo di Ferrovie dello Stato Logistica spa, è stato individuato in base all'esame dei tabulati: telefonate e sms in entrata e in uscita dai cellulari delle due giovani prostitute di 16 e 14 anni. Secondo quanto riportato da Repubblica “I militari avevano già il suo nome quando Floriani si è presentato spontaneamente per spiegare che il suo numero poteva essere tra quelli finiti nelle intercettazioni”.