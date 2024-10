Una storia drammatica e sconvolgente quella che arriva dal Kansas ed è stata riportata da Leggo. Un uomo di 47 anni, ubriaco e intossicato dalla droga, avrebbe lasciato morire di fame la sua figlioletta di soli 2 anni perché, in preda ai fumi dell’alcol, non è riuscito a prendersi cura della piccola.

La tragedia risale a gennaio 2021 quando la polizia, allertata dall’uomo stesso, ha trovato la bimba morta e 5 bottiglie vuote di liquore in casa.

Il 47enne aveva detto agli agenti, prima che arrivassero, che la bimba stesse morendo di fame quando invece a loro è parsa morta da giorni.

Il fratello maggiore della vittima, un bimbo di 6 anni, ha raccontato davanti alla giuria in tribunale che il padre li aveva rinchiusi nelle loro stanze mentre lui dormiva.

Il 47enne, come informa Leggo, è stato condannato per omicidio di primo grado, pericolo aggravato per i bambini e omissione da parte di un genitore di denunciare la morte di un bambino.