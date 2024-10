Sono 278 i candidati in lizza per il premio Nobel per la pace che sarà assegnato nel mesi di ottobre a Oslo.

Tra questi c’è, anche Papa Francesco, così come annunciato dal direttore dell’istituto Nobel della capitale della Norvegia, Geir Lundestad.

Tra i candidati spunta anche il nome di Vladimir Putin, per l’impegno dimostrato per evitare la guerra in Siria.

E poi, accanto al leader del Cremlino c'è anche Edward Snowden, la talpa del Datagate che ha ricevuto asilo in Russia e Malala Yousafzai, la giovane pakistana rimasta vittima di un grave attentato dei talebani per il suo impegno a favore dell’istruzione femminile.

Il vincitore dell’edizione 2014 sarà annunciato il 10 ottobre a Oslo.