Un Airbus A-320 della compagnia Pakistan International Airlines (Pia), in volo da Lahore è precipitato nelle vicinanze dell’aeroporto di Karachi, riferisce l'agenzia Ani, a bordo c’erano 107 persone. Il volo PK8303 era diretto a Karachi ed è precipitato pochi minuti prima dell'atterraggio nell'aerea residenziale Jinnah Ground. Diverse abitazioni sarebbero state colpite dallo schianto. Tra i passeggeri non ci sarebbe nessun superstite, ma si sta cercando di capire quante persone che vivevano nell’area della residenziale sono rimaste coinvolte nell’impatto.

"Stiamo cercando di confermare il numero di passeggeri, ma si parla di 99 passeggeri e otto membri dell'equipaggio", ha detto alla Afp Abdul Sattar Khokhar, portavoce dell'Authority dell'aeronautica del Pakistan. La torre di controllo ha perso le comunicazioni con l'aereo un minuto prima dell'atterraggio.

Il ministro pakistano dell'Aviazione, Ghulam Sarwar Khan, ha ordinato alla Commissione di indagine sugli incidenti aerei di aprire “un’inchiesta immediata” per accertare le cause che hanno causato lo schianto. Lo ha riferito l'emittente 'Dawn'. Secondo Abdullah Hafeez, il portavoce della Pakistan International Airlines, la compagnia di bandiera pakistana a cui apparteneva l'aereo precipitato, “dire qualsiasi cosa in questo momento sarebbe prematuro. Il nostro equipaggio è addestrato a gestire gli atterraggi di emergenza. Tutte le mie preghiere sono con le famiglie. Continueremo a fornire informazioni in modo trasparente”.