Un bimbo di soli 9 mesi, è stato fermato e arrestato dalla polizia locale con l’accusa di tentato omicidio.

L’incredibile vicenda è accaduta a Lahore, nel Pakistan settentrionale.

I fatti risalgono allo scorso febbraio, quando, a seguito del mancato pagamento della corrente elettrica, le forze dell’ordine si sono recate anche nell’abitazione del bimbo e sono state accolte con lanci di pietre e di bastoni.

Tra queste stesse persone, secondo l’ispettore di polizia, c’era anche il bimbo, che allora aveva a 7 mesi, in grado di scagliare oggetti e addirittura di uccidere gli agenti.

“Il piccolo non sa neanche tenere in mano il biberon”, ha detto incredula e disperata la mamma del piccolo.

Il piccolo è stato messo in libertà, dietro pagamento di una cauzione. Dovrebbe, però, ripresentarsi in tribunale il prossimo 12 aprile per il procedimento giudiziario a suo carico. Gli stessi giudici hanno riconosciuto l’assurdità del caso ma tecnicamente non possono archiviarlo fino a quando la polizia non ritirerà le accuse.