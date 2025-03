Manca ancora l'ufficialità, ma con ogni probabilità l'attore britannico Paapa Essiedu si esibirà nei panni di Severus Piton nella nuova serie tv su Harry Potter targata HBO.

Una scelta, quella dell'emittente televisiva, che nelle ultime ore sta generando polemiche contrastanti: da un lato c'è chi approva basando la propria valutazione esclusivamente sulle qualità interpretative dell'attore, dall'altro chi si oppone fermamente sostenendo che sia una decisione guidata dal politically correct, atta a rendere protagonisti della serie interpreti di differenti etnie.

"La serie tv doveva essere fedele ai libri", lamentano in tanti. "Paapa è praticamente un modello - osserva un utente -, un fisico scultoreo e una persona molto bella, ma con un viso molto 'generico'. Piton è bruttino, non è un modello e ha un viso e delle caratteristiche molto particolari".

Come prenderanno, dunque, i fan più accaniti l'eventuale conferma delle indiscrezioni? A rivelare se quella del cast sarà stata una scelta vincente sarà soltanto la risposta del pubblico, ma per scoprirlo bisognerà attendere la messa in onda dell'ambizioso progetto Hbo.