Il vicesindaco della città: "17 feriti, erano in un rifugio al momento dell'attacco"

Un bambino di 6 anni tra le tre persone uccise nel bombardamento sull'ospedale pediatrico di Mariupol.

L'Ucraina ha accusato la Russia per il raid. Il decesso del bambino è stato annunciato alla Bbc dal vicesindaco Sergei Orlov, che ha confermato il ferimento di altre 17 persone rimaste ferite nell'attacco.

''L'ultima informazione che abbiamo sulle vittime è che la maggior parte dei pazienti si trovava in un rifugio antiaereo'', ha detto, spiegando che ''per questo motivo ci sono 17 persone ferite. Si tratta principalmente di donne incinte e medici che lavorano in questo ospedale".