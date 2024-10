Ore di terrore nel cuore della capitale austriaca, dove ieri sera, in una Vienna affollata di persone alla vigilia del lockdown, c'è stato un attacco terroristico da parte di un commando organizzato con almeno sei obiettivi nel mirino, tra cui la sinagoga nel centro della città. Il bilancio dell'attacco sarebbe ora di cinque morti, quattro civili e uno degli attentatori, e di 17 persone rimaste ferite. 

Le vittime. A comunicare il numero delle vittime è stato il ministro dell'Interno austriaco, Karl Nehammer. Due uomini e due donne sono morti per le ferite riportate. Una di queste ultime è deceduta in ospedale.

L’attentatore ucciso era un "simpatizzante dello Stato islamico radicalizzato", ha detto il ministro. Aveva 30 anni, nato e cresciuto in Austria. Come si legge sul Kronen Zeitung, avrebbe annunciato l'atto sul web.

L'appello a non uscire di casa. Il ministro dell'Interno austriaco Karl Nehammer ha lanciato un appello in tv ai viennesi a non uscire di casa se non per motivi professionali o altre necessità urgenti, perché l'emergenza dopo l'attacco di stanotte nella capitale austriaca è ancora in corso. Le scuole resteranno chiuse.