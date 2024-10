Era impegnato a parlare con i giornalisti quando il premier Mario Draghi lo ha chiamato a sorpresa per complimentarsi con lui. Così, il nuovo re dei 100 metri Marcel Jacobs, già stordito per l'emozione del momento magico che stava vivendo, si è allontanato per parlare col presidente del Consiglio.

L'atleta italiano ha vinto ieri l'oro olimpico divenendo ufficialmente l'uomo più veloce del mondo e raccogliendo un'eredità pesante, pesantissima: quella del giamaicano Usain Bolt, alla prima Olimpiade senza di lui.

"E' incredibile - commenta Jacobs -. Vincere dopo Bolt è incredibile. Ci metterò quattro o cinque giorni a realizzare quel che è successo". Poi la notizia: "C'è il presidente del Consiglio Draghi al telefono" (VIDEO IN COPERTINA).