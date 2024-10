La pandemia di coronavirus ha già fatto in Africa più vittime di quante ne abbia fatte Ebola tra il 2014 e il 2016. "In meno di cinque mesi il virus si è portato via 11.959 vite, superando il bilancio di 11.308 vittime nella più grave epidemia di Ebola in Africa occidentale tra il 2014 e il 2016", rileva una nota dell'ufficio regionale dell'Organizzazione mondiale della sanità, dopo che il continente ha superato la soglia dei 500.000 contagi.

"Con più di un terzo dei Paesi in Africa che hanno visto raddoppiati i casi nell'ultimo mese, cresce la minaccia del Covid-19 per i fragili sistemi sanitari nel continente - ha detto Matshidiso Moeti, direttrice per l'Africa - Finora il continente ha evitato il disastro e se i Paesi continueranno a rafforzare le misure per la sanità pubblica, come i test, il tracciamento dei contatti e l'isolamento dei casi, potremo bloccare a un livello gestibile la diffusione del virus".