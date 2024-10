Svolta nelle indagini sull'omicidio di Pietro Sanna, il 23enne nuorese trovato in un lago di sangue nel suo appartamento a Londra. L'assassina sarebbe la coinquilina bengalese che ha confessato l'omicidio.

Il giovane è stato ucciso a coltellate lunedì mattina. A dare l'allarme proprio la coinquilina che aveva chiamato il fratello di Pietro, Giomaria, anch'egli residente nella capitale britannica, chiedendogli di recarsi nell'appartamento dove la vittima risiedeva a Canning Town.

Così, Giomaria, era corso nel quartiere di East London suonando al campanello e, non avendo ricevuto risposta, aveva sfondato la porta trovando il cadavere del fratello.

La bengalese era sparita nel nulla ed è stata ritrovata nel corso di ricerche a tappeto condotte dalla polizia londinese fra lunedì e mercoledì. Scotland Yard, inizialmente, non aveva fornito notizie sull'identità della donna fermata ma nella serata di ieri, 28 giugno, è arrivata la conferma che si tratta proprio della ragazza di origine asiatiche.

Ora la polizia dovrà indagare per scoprire il movente del delitto e fare piena luce sull'accaduto.

Pietro Sanna era figlio di una famiglia di imprenditori nuoresi molto noti in Barbagia e a San Teodoro dove gestiscono l'Hotel Scintilla. Si era recato in Inghilterra seguendo l'esempio del fratello per cercare lavoro e migliorare la lingua. Dopo una breve esperienza come cameriere in un bar, era stato assunto in un grande magazzino e a luglio sarebbe tornato in Sardegna per le vacanze estive.