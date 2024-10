Dopo il primo contagio di variante Omicron del coronavirus riscontrato in Belgio, l'Europa si prepara ad affrontare la nuova forma del Covid sequenziata per la prima volta in Africa.

E' allarme, in particolare, in Olanda, dove sessantuno persone arrivate ad Amsterdam dal Sudafrica con due differenti voli sono risultate positive al Covid. Lo hanno fatto sapere le autorità olandesi. Altri 531 passeggeri sono invece risultati negativi.

Tutti i positivi sono stati messi in quarantena in un hotel vicino all'aeroporto di Schiphol. Adesso le autorità stanno analizzando gli esami per capire se e quanti sono stati infettati con la variante Omicron.