Oggi a Windsor si svolgeranno i funerali del principe Filippo, consorte della regina Elisabetta spentosi venerdì scorso a quasi cent'anni. I partecipanti saranno solo una trentina, limitati dalle disposizioni di contenimento della pandemia Covid.

In lista anche un italiano, Edoardo Mapelli Mozzi, marito di una nipote della coppia reale britannica, la principessa Eugenie di York. La cerimonia funebre avrà inizio alle 14,40 (15,50 italiane).

Sarà assente invece Boris Jonhson, mentre i due figli di Diana, William ed Harry, si rivedranno per la prima volta dopo lo 'strappo' del secondo, ma - secondo volontà della regina Elisabetta - non siederanno vicini in chiesa.