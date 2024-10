E' durato 50 minuti l'incontro di questa mattina tra Barack Obama e Papa Francesco.

Un lungo corteo ha scortato Obama da Villa Taverna, dove ha passato la notte ospite dell'Ambasciata statunitense, fino a Città del Vaticano."Thank you, thank you", così il Presidente degli Stati Uniti al suo arrivo in Vaticano alle 10.30 circa. Un incontro cordiale durante il quale il Papa e il Presidente hanno discusso in privato mentre Mons. Gaenswein intratteneva il Segretario di Stato USA John Kerry.

Al termine dell'incontro Barack Obama ha presentato al Pontefice la delegazione statunitense, "E' un grande piacere incontrarla" ha detto Kerry al Papa "sono un suo ammiratore, anche come cattolico".

Dopo aver lasciato i sacri palazzi, Obama si è diretto verso il Quirinale per incontrare Giorgio Napolitano.