Secondo quanto emerge dalle statistiche dell Hopkins University, i casi di Covid-19 nel mondo hanno superato la soglia dei 9,8 milioni, mentre i decessi si avvicinano a quota 500mila. Le persone guarite sono 4.945.589.

Nella giornata di ieri gli Stati Uniti hanno fatto registrare un nuovo record di contagi, con oltre 40 mila nuovi casi, portando il numero in Usa a 2.467.510 pazienti infetti, ovvero una percentuale tra il 5% e l'8% della popolazione. Gli stati americani che stanno registrando un'aumento dei casi sono oltre 30, fra questi spiccano Florida, Texas, California e Arizona. I morti superano ora i 125 mila.

Miami è corsa ai ripari decidendo di chiudere le spiagge per il weekend del 4 luglio, festa dell'Indipendenza, col timore che il boom di contagi in Florida possa peggiorare ulteriormente. Chiusi anche tutti i bar.

La Cnn riporta che il Brasile ha iniziato a sperimentare sulle persone il vaccino anti-coronavirus, messo a punto dall'Università di Oxford. I test, al momento, sono stati effettuati a Sao Paulo e Rio de Janeiro. In tutto saranno somministrate 3.000 dosi ai volontari di età compresa tra 18 e 55 anni operanti nei settori più a rischio. Si tratta per lo più di medici, infermieri e autisti di ambulanze. L'agenzia brasiliana per la salute aveva dato il benestare nelle scorse settimane al gigante farmaceutico AstraZeneca per l'avvio dei test.

L'Università federale di Sao Paulo comunica che lo studio del vaccino potrebbe durare fino a un anno. Il Brasile ha registrato 46.860 nuovi casi e 990 decessi nelle ultime 24 ore, secondo quanto riferito dal ministero della Sanità tramite la Cnn. I dati aggiornati innalzano il numero dei contagi a quota 1.274.974 e quello dei morti a 55.961.

L'epicentro del virus resta Sao Paulo, con 258.508 casi e 13.966 decessi in tutta la zona, seguito dallo Stato di Rio de Janeiro (108.497 casi e 9.587 decessi). Anche negli altri Paesi dell'America Latina il virus non si ferma, Perù e Cile su tutti.