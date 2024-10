Arriva una nuova variante Covid nel Regno Unito, la Xe. Come riportato da "The Independent", la Uk Health Security Agency (Ukhsca) ha annunciato di star monitorando una mutazione ricombinante dei ceppi BA.1 e BA.2, riscontrata in 600 persone.

"Le prime stime indicano per questa 'variante mix' - spiega l'Organizzazione mondiale della sanità - un possibile vantaggio del tasso di crescita di circa il 10% rispetto a BA.2, ma questo dato richiede un'ulteriore conferma".

Benché si ipotizzi, dunque, un 10% in più di contagiosità per Xe rispetto a Omicron 2, l'Oms precisa che, "finché non verranno riportate significative differenze nella trasmissibilità del mutante e nelle caratteristiche della malattia che provoca, inclusa la gravità, Xe verrà considerata una variante appartenente alla 'famiglia' Omicron".