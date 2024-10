Una nuova ondata di emigrati sardi sta trasformando il modo di mangiare a Melbourne

Li troverete ovunque, da Richmond a Moonee Ponds, Carlton all'esclusivo South Yarra e in cento città di Melbourne. Sono gli Chef di carriera, professionisti dell'ospitalità e aspiranti camerieri che hanno lasciato la Sardegna e stanno cucinando una tempesta nelle cucine di Melbourne e suoi subborghi circonstanti. E sì, quel sceico ragazzo o ragazza che dirige clienti al tavolo in un bistro moderno o pizzeria vicino casa sono probabilmente sardi.

Quello che era iniziato a gocciole circa cinque anni fa, ora è un flusso inarrestabile. L'economia rotta della Sardegna e l'elevato indice di disoccupazione cementa l'affermazione che Melbourne e la capitale della gastronomia Italiana d'Australia. Non è esagerato dire che i lavoratori temporanei costituiscono la spina dorsale del settore dell'ospitalità.

Stefano Rassu è uno di questa nuova razza. Stefano, che ha 38 anni detà, ha aperto il suo ristorante "Pomodoro Sardo" nel centro città di Melbourne, cioè 118 Lonsdale Street, due anni fa in quello che prima era la bibliotecha a fianco la Chiesa Metodista Wesley. Quello che era una una volta una belissima silenziosa grande stanza rivestita di legnio naturale Australiano , ora mormora come un ristorante di 120 posti che serve piatti tradizionali sardi è molto frequentato per pranzo dalla folla della città di. Di notte è uno dei preferiti locali dai commensali che, prima di andare al teatro, cinema, "night club" ecc. desiderosi di assaggiare questa relativamente nuova (per Melbourne, almeno) cucina.

Gli italiani, molti sardi, sono il sesto più grande detentori del Visto chiamato Vacanza di Lavoro e il gruppo in più rapida crescita. Per l'anno fino a settembre 2015, il numero dei cosidetti Visti 457, cioè per lavoratori italiani temporanei qualificati è aumentato del 30 per cento, il più alto di qualsiasi nazionalità. Molti vengono a Melbourne.

Recenti immigrati italiani vengono in Australia per una serie di ragioni dice Avv. Giuseppe Italiano, specialista accreditato in diritto dell'immigrazione e recente membro del Tribunale Analisi Emigrazione. "O loro non piace la burocrazia italiana, le alte tasse aziendali, le inflessibili leggi del lavoro, o vengono qui anche per necessità finanziarie, sfuggendo la disoccupazione e lo sfruttamento".

"Mentre la maggior parte degli italiani in Vacanza di Lavoro, o residenti temporanei,si adentrano nel settore dell' ospitalità o di costruzione, sarebbe un errore pensare che è tutto solo quello che fanno", spiega avvocato Giuseppe Italiano

"E 'un programma per lavoratori qualificati in scarseggio", dice Joseph. "Infatti il programma Visti 457 ci ha portato l'unico Neurologo di lingua italiana a Melbourne. Ci ha anche portato un Biologo Marino, Architetti, Docenti Universitari, Specialisti di Marketing, Ingegneri, Infermieri, Insegnanti di Lingua e Bio-Statistici."

Questa ondata di immigrati è più evidente nel settore dell'ospitalità. Questi nuovi professionisti e altri, che stanno allietando i nostri palati a Melbourne con una cucina avventurosa, stanno anche riuscendo ad avere successo sulla scena nazionale.

Il percorso verso il successo culinario di Stefano Rassu segue uno schema tipico. Ha iniziato cucinare a 14 anni d'eta nel hotel di famiglia a Aritzo nelle montagne della Sardegna centrale. Dalla metà dei suoi anni venti aveva gia gestito sette ristoranti e tre night club in Sardegna, vendendo tutto poco prima della crisi finanziaria globale nel 2008.

Stefano dice "Sono venuto a Melbourne perché ero stanco del sistema italiano", aggiungendo "E 'molto facile capire come gestire un business in Australia, c'è meno burocrazia che in Italia, dove le leggi sul lavo