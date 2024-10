Macabro omicidio a Santo Domingo. La vittima è un pensionato sardo originario di Tissi, ma residente ad Alghero. Piero Testoni, 70 anni, è stato trovato senza vita ieri nella sua casa di Boca Chica (Repubblica Dominicana).

Il cadavere era sul letto nudo, legato mani e piedi con dei lembi di stoffa. Secondo l'autopsia del medico legale la morte sarebbe dovuta ad asfissia.

L'uomo, ex impiegato Enel, si trovava nell'appartamento numero 205 del condominio Adrina, in via 20 Dicembre.

Alcuni vicini di casa italiani avrebbero dato l'allarme alle 21 di ieri, 14 ottobre. Due donne e un uomo sarebbero stati visti uscire dall'appartamento di Testoni. La polizia dominicana sarebbe già sulle loro tracce.