Nel mondo

Imbarazzante fuori programma per Laura Pausini, che nel corso di un concerto a Lima, in Perù, ha involontariamente mostrato ai fan più di quel che intendeva: le sue parti intime. La cantautrice romagnola, che era uscita per un bis in accappatoio, resasi conto dell'incidente, ha reagito con ammirevole ironia. "Se si è vista, si è vista - ha detto la Pausini al pubblico - Vabbè, ce l'ho come tutte le altre"