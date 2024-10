Era una predicatrice evangelica, ora fa la modella su OnlyFans. E' la bizzarra storia di Nikole Mitchell, content creator sulla celebre piattaforma che propone contenuti per adulti. Fino a qualche anno fa predicava la messa ogni domenica in qualità di donna pastore in una chiesa evangelica a St. Paul (Minnesota).

Mitchell, sui social, si presenta come "pastore diventata spogliarellista" e ha raccontato la sua storia al Daily Star. Ha predicato fino al 2016, quando uno spettacolo teatrale LGBT l'ha convinta a cambiare vita drasticamente.

"Le persone si sono sempre divertite a parlare del cambiamento radicale che ho messo in atto nella mia vita: in fondo sono passata da un estremo all’altro, dalla vita senza trasgressioni alla piattaforma di OnlyFans – spiega la modella –. Penso che chiunque sia cresciuto in un ambiente represso o riesce a sfogarsi in qualche modo o vivrà sempre nel senso di colpa".

"Io non volevo che la mia vita prendesse quella piega e per questo ho deciso di darle una svolta – aggiunge –. Qualcosa che mi rendesse davvero felice e soprattutto libera di essere me stessa, anche se questo ha scatenato molte critiche. Alcune persone della mia ex congregazione mi seguono su OnlyFans e tengono sempre d’occhio il mio profilo e i contenuti che pubblico".

"Questa è una delle cose migliori che io abbia mai fatto nella mia vita. Adesso sono più felice, più libera e anche più ricca!", conclude Nikole Mitchell.