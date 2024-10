Come riporta l’Adnkronos Salute, la cancelliera tedesca Angela Merkel è favorevole ad istituire una multa nazionale minima di 50 euro per chi venga sorpreso senza mascherina in un negozio o sui mezzi pubblici, dove è obbligatoria. Lo apprende la Dpa da alcune fonti.

La misura dovrebbe essere inclusa nel position paper del governo federale in vista dei colloqui tra la cancelliera e i governatori dei 16 stati della Germania, durante i quali si tenterà di coordinare le regole per prevenire la diffusione del coronavirus Sars-CoV-2, alla luce del numero crescente di contagi.