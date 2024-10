Almeno 13 feriti da colpi di arma da fuoco in una stazione della metro a Brooklyn (New York City) nella mattinata locale di oggi, martedì 12 aprile. Secondo quanto riferito dalla Cnn ci sarebbe un sospettato, ancora in fuga, che indossava una maschera antigas e un giubbino arancione.

La notizia è stata diffusa dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco di New York, intervenuto dopo la segnalazione della presenza di fumo nella stazione della 36th Street a Sunset Park. Sul luogo sarebbero stati trovati diversi sistemi esplosivi.

Una foto condivisa su Twitter da Derek French mostra diverse persone a terra, assistite da altri pendolari. Nessun dettaglio diffuso per ora dalla polizia che possa chiarire la dinamica dell'accaduto.

Gli agenti si sono limitati a notificare un intervento di soccorso a persone ferite da colpi di arma da fuoco o per un'esplosione. Secondo quanto riportato dall'agenzia Reuters, che cita fonti locali, i treni della metropolitana sono stati fermati.