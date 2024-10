Parrucca, flebo, sondini, aghi e persino farmaci. Madison Marie Russo, una ragazza statunitense di Bettendorf nello Stato dell'Iowa, aveva pensato e organizzato tutto. La polizia statunitense, dopo la perquisizione domiciliare, ha raccontato di aver trovato tutto l’occorrente necessario per inscenare una finta malattia e le relative cure. Il motivo? Raccogliere denaro, da ignari benefattori, attraverso una campagna social e una raccolta fondi. Attraverso il social TikTok, la diciannovenne, faceva finta di essere in cura per un cancro al pancreas e una leucemia linfoblastica acuta, insieme a un tumore nella parte bassa della schiena e nella colonna vertebrale.

LA VICENDA – Tutto ebbe inizio all’inizio dello scorso anno, tra febbraio e ottobre 2022. Madison Marie Russo affermava di aver ricevuto circa 15 cicli di chemioterapia e 90 cicli di radioterapia. Nei suoi video su TikTok raccontava delle sofferenze patite e della sua storia di diagnosi terribili. Si mostrava in cura con flebo e sondini.

LE INDAGINI - Dopo alcune segnalazioni, la polizia ha iniziato a indagare scoprendo che in realtà non era mai stata curata per cancro o tumore, aveva un lavoro e praticava sport regolarmente: elementi incompatibili con una malata di cancro grave. Dopo aver ottenuto un mandato di perquisizione in casa sua e aver rinvenuto varie prove a suo carico, la polizia ha arrestato la donna una settimana fa con l’accusa di truffa di primo grado.

La giovane, liberata a fronte di una cauzione di 10mila dollari, è accusata di aver ricevuto illecitamente almeno 37mila dollari da centinaia di donatori sprovveduti e del tutto ignari della reale condizione di salute della truffatrice. Secondo l’inchiesta, anche enti tra cui fondazioni contro il cancro e distretti scolastici avrebbero partecipato attivamente alla donazione di denaro per la donna. Se ritenuta colpevole, rischia fino a dieci anni di carcere.