La bimba è stata tratta in salvo dalla Polizia grazie all’agitazione di un gruppo di gatti che hanno svegliato gli abitanti del villaggio della zona con forti e insistenti miagolii, come a voler attirare l’attenzione sulla neonata.

La neonata avvolta in un telo di cotone bianco stava per essere sommersa dall’acqua stagnante, ma è stata immediatamente tratta in salvo e portata in ospedale dagli agenti di Polizia allertati nel cuore della notte e corsi sul luogo. E’ stata avviata un’indagine, ma l’ipotesi più probabile sembra essere quella dell’abbandono, forse per l’estrema povertà dei genitori. Appena fuori pericolo, la bimba sarà data in adozione.