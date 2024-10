Negli Stati Uniti sono stati superati i 24 milioni di casi e ci si sta avvicinando alle 400mila vittime Covid (398.981 attualmente). Questi i numeri riportati dalla Johns Hopkins University.

Superati invece in Brasile i 210mila morti e gli 8.5 milioni di contagi, quasi 30mila nelle ultime 24 ore. E' il terzo Paese al mondo per numero di decessi Covid dopo Stati Uniti e India. Ieri è partita la campagna di vaccinazione.

Primi casi della variante inglese del coronavirus sono giunti anche in Giappone. Lo ha annunciato il ministero della Salute, spiegando che si tratta di due donne tra i 20 e i 40 anni e di un uomo di 60 anni circa, che non sono mai stati in Gran Bretagna. Sono 45 adesso i casi legati al nuovo ceppo nel Paese.