In America il “Moscow Mule” è diventato il “Kiev Mule” o il “Snake Island Mule”, in riferimento all'isola ucraina. E' la protesta simbolica lanciata in molti locali. A loro volta, la Caipiroska si trasforma in Caipi Island, mentre i cocktail White Russian e Black Russian diventano White Ukrainian e Black Ukrainian.

l cambio di nomi si allinea con la spinta a boicottare i prodotti russi, in primis la vodka. Una mossa che, secondo gli osservatori, non ha un impatto forte sull'economia russa ma ha un valore simbolico importante perché punta a infliggere un duro colpo all'identità russa.

Per quanto riguarda la vodka in tanti hanno deciso di boicottarla e sono diversi i video diventati virali che mostrano bottiglie di vodka che vengono svuotate.