Un traghetto italiano che trasporta 466 passeggeri e 55 uomini dell'equipaggio ha preso fuoco durante la navigazione dalla Grecia verso l'Italia.

Il traghetto della Norman Atlantic partito da Igoumenitsa e diretto ad Ancona è la nave “Scintu” della flotta sarda noleggiata nel 2013 per imbarcare sia i passeggeri che le merci.

L'incendio è scoppiato nel garage della nave, che trasporta 222 veicoli, intorno alle 4.30 ora italiana per cause ancora ignote.

Circa 150 persone sarebbero riuscite ad abbandonare la nave sulle scialuppe. Il resto dei passeggeri invece è rifugiato ai piani alti del traghetto.

"Le condizioni del mare non sono buone - ha detto il ministro greco della Difesa, Nikos Dendias - si lavora con difficoltà, speriamo che tutto vada bene". Il ministro della Marina Mercantile, Miltiadis Varvitsiotis, ha detto che "le autorità greche sono in contatto con quelle italiane in quanto la nave si trova a 22 miglia nautiche dalle coste italiane".

Il premier Matteo Renzi sul social network Twitter ha scritto: “Stiamo seguendo la vicenda del traghetto. Massimo coinvolgimento della nostra Marina”.