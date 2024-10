Ancora un dramma al largo delle coste libiche, dove decine di migranti sono naufragati. Secondo quanto riferito dall'equipaggio della Ocean Viking, 130 persone erano a bordo di un gommone, che aveva tentato la traversata in condizioni avverse e di cui si sono perse le tracce a nord-est di Tripoli.

Ben tredici cadaveri sono stati avvistati in mare, ma non è stato possibile recuperarli. "Dopo ore di ricerca, la nostra peggiore paura si è avverata - ha affermato ieri Luisa Albera, coordinatrice di Ricerca e Soccorso a bordo della Ocean Viking -. L'equipaggio della Ocean Viking ha dovuto assistere alle devastanti conseguenze del naufragio di un gommone a nord-est di Tripoli".

"Mercoledì mattina era scattato l'allarme rispetto a questa stessa imbarcazione con circa 130 persone a bordo. In assenza di un coordinamento efficace da parte dello Stato - aggiunge - tre navi mercantili e la Ocean Viking hanno cooperato per organizzare la ricerca in condizioni di mare estremamente difficili".

"Oggi, mentre cercavamo senza sosta, nella totale mancanza di supporto dalle autorità marittime competenti, tre cadaveri sono stati avvistati in acqua dalla nave mercantile My Rose. Un aereo di Frontex ha individuato poco dopo il relitto di un gommone. Dal momento in cui siamo arrivati sul posto oggi non abbiamo trovato nessun sopravvissuto, ma abbiamo visto almeno dieci corpi nelle vicinanze del relitto. Abbiamo il cuore spezzato".