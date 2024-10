Drammatico naufragio al largo della costa di Sfax, in Tunisia, dove almeno 20 migranti hanno perso la vita. Lo ha reso noto un ufficiale della Guardia Costiera, che ha recuperato i corpi senza vita di decine di persone dirette verso l'Italia.

Cinque sono stati tratti in salvo e verserebbero in gravi condizioni. Conferme sono arrivate anche dal portavoce del ministero della Difesa, Mohamed Zekri. Le vittime sono per lo più originarie dell'Africa subsahariana.

A bordo del barcone almeno 40 migranti, fra i deceduti ci sarebbero anche quattro donne incinte. Proseguono le ricerche dei dispersi.