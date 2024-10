Naufragati in un'isola deserta, per oltre un mese hanno dovuto provvedere al loro nutrimento cibandosi di cocco e insetti. Questione di sopravvivenza: una disavventura romanzesca con tanto di lieto fine. I tre malcapitati - una donna e due uomini cubani - sono stati infatti messi in salvo dalla Guardia costiera americana durante un'operazione di controllo di routine.

Hanno attirato l'attenzione di un elicottero sventolando, su un isolotto disabitato delle Bahamas, una bandiera "fai da te". A causa delle condizioni meteo il gruppetto ha dovuto attendere ancora un'altra giornata prima di essere soccorso. Nel frattempo gli agenti della Guardia costiera avevano lanciato ai naufraghi acqua e una radio.

I tre cubani hanno riferito di essere arrivati sull'isola a nuoto dopo che la loro barca si è capovolta a causa del mare agitato. Secondo i soccorritori americani il salvataggio dei naufraghi è stato un vero e proprio miracolo.