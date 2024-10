Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, sulla questione sovraffollamento carceri, invia un messaggio alle Camere e sottolinea la necessità di intervenire anche con rimedi straordinari quali l’amnistia e l’indulto.

Lo stesso Presidente ricorda, inoltre, i dati ufficiali sulla popolazione carceraria nel 2011: 64.758 detenuti in carcere con una capienza di 47.615 posti.

“L’Italia – afferma ancora Napolitano - viene a porsi in una condizione umiliante sul piano internazionale per violazione dei principi sul trattamento umano dei detenuti”.

Il Movemento 5 Stelle non stenta a far sentire il proprio dissenso: proponendo un provvedimento di amnistia, Napolitano vuole salvare Berlusconi.

Non tarda nemmeno la replica del Capo dello Stato: "Chi pensa che l'amnistia sia un provvedimento pro-Berlusconi se ne frega dei problemi del Paese".

In un’intervista a Rai News, il Presidente afferma: "Coloro i quali pongono la questione in questi termini, vuol dire che sanno pensare a una sola cosa, hanno un pensiero fisso e se ne fregano degli altri problemi della gente e del Paese. Vuol dire che quelli che dicono così non sanno quale tragedia è quella delle carceri. Va bene? Non ho altro da dire."