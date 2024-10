Non ce l'ha fatta Salvatore Giordano, il ragazzo di 14 anni colpito dai calcinacci caduti dalla Galleria Umberto I a Napoli lo scorso sabato. È quanto conferma la direzione sanitaria dell'Ospedale Loreto Mare, dove il giovane era ricoverato.

Attualmente non è stata ancora disposta una autopsia sulla salma del ragazzo deceduto. L'avvocato Pisani, legale della famiglia del povero Salvatore ha annunciato che, se non sarà disposto l'esame da parte del magistrato, i funerali di Salvatore si svolgeranno domani. In caso contrario slitterebbero di un paio di giorni. Il sindaco di Marano, Angelo Liccardo, ha già disposto che, nel giorno dei funerali di Salvatore, a Marano sarà decretato il lutto cittadino.

Intanto, il legale della famiglia, Angelo Pisani, richiede un intervento psicologico per i familiari del ragazzo.

“Vogliamo che siano accertate le responsabilità. Non è possibile che mio nipote sia moro così e che non si capisca di chi è la colpa”, chiede la zia di Salvatore.