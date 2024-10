Una giovane vedova di 37 anni ha utilizzato la cappella di famiglia, dove si trovava anche la tomba del marito, come letto per fare sesso con il suo amante. La notizia arriva da Cimitile in provincia di Napoli.

Per i loro incontri, la donna e un noto ristoratore locale di 40 anni, sposato e con figli, si davano appuntamento in cimitero pensando così di trovarsi in un posto fuori da ogni sospetto.

La tana d’amore si è rivelata per diverso tempo un ottimo nascondiglio fino a quando una sera l’incontro è andato oltre la chiusura del cimitero e il custode, preoccupato per i lamenti che provenivano dalla cappella, ha voluto verificare che qualche visitatore non fosse rimasto vittima di un malore.

E invece, la clamorosa scoperta.