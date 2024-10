La scorsa notte una coppia di ventenni, ferma in auto in via Raffaele Viviani a Casalnuovo di Napoli, è stata aggredita da tre rapinatori, uno dei quali armato di pistola.

Secondo una prima ricostruzione, quest’ultimo ha puntato in faccia l’arma alla ragazza e ha costretto i giovani a scendere dalla vettura così da impadronirsene. Prima di dileguarsi su un'auto, uno degli altri due ha palpeggiato la ragazza. Mentre i rapinatori si allontanavano, le vittime sono riuscite a contattare i militari dell'Arma e una pattuglia ha intercettato la Clio rubata bloccandola.