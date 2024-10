Piccola disavventura per il centrocampista della Roma Radja Nainggolan.

Secondo quanto riporta il quotidiano belga 'Derniere Heure' il giocatore giallorosso è stato scambiato per un terrorista da alcuni clienti di un hotel di Anversa, dove l'ex calciatore del Cagliari si era recato prima di rientrare a Roma una volta annullata la gara amichevole tra Belgio e Spagna.

Gli ospiti dell'albergo hanno chiamato la polizia, che una volta giunta sul posto ha immediatamente riconosciuto il giocatore rassicurando i clienti. "Effettivamente ho un look che può far paura - ha dichiarato Nainggolan, che si è anche concesso per una foto con le forze dell'ordine - Fortunatamente la polizia mi ha riconosciuto subito".