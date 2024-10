Aveva cucito decine di mascherine per le infermiere dell’ospedale. Il suo gesto di generosità, diffuso in rete e nelle emittenti americane, aveva fatto commosso tutti. Lexi, 10 anni appena, è deceduta qualche giorno fa in un incidente nelle strade dello stato del Texas, negli Stati Uniti, dove viveva.

La sua storia era emersa all’inizio di aprile quando in piena emergenza la piccola aveva scoperto il problema della scarsità di misure di protezione individuale per gli operatori sanitari in Usa. Lexi Collins, incoraggiata dalla madre, anche lei infermiera, aveva approfittato della chiusura delle scuole per il blocco per mettersi al lavoro e cucire decine di mascherine che ha donato alle infermiere dell'Anson General Hospital.

Un gesto a cui le operatrici avevano risposto con un ringraziamento pubblico che aveva esaltato la bimba. La tragedia avvenuta venerdì scorso ha sconvolto l’intera comunità. A piangere la morte della bimba ai funerali anche le infermiere dell'Anson General Hospital.