Shock in Massachusetts, dove un 14enne, Harris Wolobah, è morto dopo che, per partecipare a una sfida sui social, aveva mangiato quella che viene ritenuta la patatina più piccante del mondo. A riportare la tragica notizia TgCom24.

Secondo quanto riportato dai media locali, il giovanissimo liceale si è sentito male a scuola dopo aver consumato lo "snack", accusando forti dolori di stomaco e, per questo, si era recato in infermeria. Tornato a casa, il ragazzo era stato meglio per poi, però, morire improvvisamente nel pomeriggio. Sul caso indaga la polizia di Worcester.

La famiglia del giovane, secondo quanto riportato da NBC10 Boston ritiene che il ragazzo sia deceduto per complicazioni dovute alla sfida social. Tuttavia, la causa del decesso non è ancora stata confermata poiché si attendono i risultati dell'autopsia.

La "One Chip Challenge" è una sfida che consiste nel mangiare la tortilla chip più piccante del mondo e aspettare il più a lungo possibile prima di mangiare o bere qualcosa per trovare sollievo. Altri ragazzi hanno avuto forti dolori dopo aver partecipato alla sfida, ma non erano mai state registrate morti correlate.