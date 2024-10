Dopo una lunga malattia si è spento, all’età di 66 anni, l'attore statunitense Clarence Gilyard Jr. L’attore è soprattutto ricordato per aver interpretato ruoli nel film con Bruce Willis “Die Hard - Trappola di cristallo” (1988) e nei telefilm “Walker Texas Ranger” (1993-2001) e “Matlock” (1986).

L'annuncio è stato dato dall'Università del Nevada di Las Vegas, dove Gilyard era dal 2006 docente di Cinema e Teatro presso il College of Fine Arts. Proprio sul suo ruolo da docente aveva dichiarato in un’intervista: “Il mio manager non è poi così contento che io non sia spesso sul set, ma l'università è semplicemente troppo divertente. Una volta che inizi un semestre e incontri quegli studenti è come fare una serie TV". Infatti, non si è mai dedicato completamente al cinema e alla tv poiché la sua vocazione di professore lo teneva sempre impegnato.

Tanti i messaggi di cordoglio sui social. Tra i tanti anche quello del collega e amico Chuck Norris che ha scritto: “Siamo profondamente addolorati per la scomparsa del co-protagonista di Walker Texas Ranger e amico Clarence Gilyard. Mancherà tantissimo a molti. I pensieri e le preghiere mie e di Gena vanno alla famiglia, agli amici e ai fan di Clarence.”

L’attore Clarence Gilyard si è sposato due volte e lascia quattro figli.