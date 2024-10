L’amore, quello vero, quello per sempre, esiste. E in tempi come quelli di oggi, in cui ci si lascia molto facilmente, storie come quella che vi stiamo per descrivere fanno sicuramente emozionare e soprattutto sognare.

Don e Maxine Simpson, 90 anni lui e 87 lei, marito e moglie, di Bakersfiled, in California, sono morti mano nella mano, a quattro ore di distanza l'uno dall'altra, dopo aver vissuto insieme per 62 anni.

A raccontare attraverso delle foto la loro bellissima storia d'amore è stata la nipote della coppia, Melissa Sloan.

Lui, ex ingegnere civile, si è rotto un femore cadendo in casa. Dopo il ricovero le sue condizioni si sono aggravate a metà luglio e la famiglia ha preferito che continuassero a curarlo a casa anziché in una stanza di ospedale.

Lei, invece, era da tempo malata di cancro. I due si sono ritrovati in due lettini, uno accanto all'altro, in casa di un parente.

“A un certo punto mia nonna - ha raccontato la nipote Melissa- si è svegliata dallo stato di torpore e ha visto che accanto a lei c'era il nonno. Ha preso la sua mano ed è spirata”. Poche ore dopo è stata la volta di Don.

"Non si sono mai separati e nemmeno la morte è riuscita a dividerli. È stata davvero una grande storia d'amore", hanno detto i parenti della coppia.