"Attiriamo l'attenzione sul fatto che il sistema elettorale negli Stati Uniti è arcaico, non soddisfa i moderni standard democratici, crea opportunità per numerose violazioni e i media statunitensi sono diventati strumento di lotta politica". Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. "In larga misura, questo è ciò che ha causato la divisione della società evidente negli Stati Uniti", ha detto ancora.

"Auguriamo all'amichevole popolo degli Stati Uniti di attraversare con dignità questo periodo drammatico della loro storia", ha continuato Zakharova sottolineando che Mosca considera le proteste di Washington come "una questione interna degli Stati Uniti".