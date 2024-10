E' morto all'età di 82 anni l'attore statunitense James Caan. Lo comunica la famiglia: "Con grande dolore vi annunciamo il decesso di Jimmy, avvenuto nella serata del 6 luglio", si legge nella nota.

"La famiglia apprezza l'ondata di affetto e le sentite condoglianze, chiede di continuare a rispettare la privacy in questo momento difficile". In carriera Caan ha interpretato Sonny Corelone ne "Il padrino" di Francis Ford Coppola, guadagnandosi la nomination all'Oscar per il miglior attore non protagonista.

Nel 1990 ha recitato in "Misery non deve morire" accanto a Kathy Bates, che vinse l'Oscar come miglior attrice protagonista.