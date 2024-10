E' morto il fratello minore di Donald Trump, Robert. Era ricoverato in ospedale. Non sono ancora note le cause del decesso.

A darne notizia il presidente degli Stati Uniti con una nota: "È con il cuore pesante che vi annuncio che il mio meraviglioso fratello, Robert, è morto stasera, in pace. Non era solo mio fratello - si legge nel comunicato - era il mio migliore amico. Mi mancherà moltissimo, ma ci rivedremo. Il suo ricordo vivrà nel mio cuore per sempre".

Donald Trump aveva fatto visita a suo fratello venerdì in un ospedale di New York per circa 45 minuti. Secondo i media statunitensi, Robert Trump era gravemente malato.

Il presidente americano, nei giorni scorsi, aveva detto ai giornalisti che il fratello stava "passando un periodo difficile".

Robert Trump, 72 anni, era stato a lungo parte integrante dell'impero immobiliare di famiglia, sempre vicinissimo e fedele al fratello maggiore.