E' morto stroncato da un infarto a 59 anni il cantautore napoletano Pino Daniele. Avrebbe compiuto 60 anni il prossimo 19 marzo, sarebbe morto nella sua casa di campagna in Toscana dove stava trascorrendo le vacanze. A confermarlo è il suo manager Ferdinando Salzano "E' un momento terribile, non ci sono parole".

Tantissimi messaggi di addio sul web anche da parte di colleghi come Eros Ramazzotti e Laura Pausini. La sua ultima apparizione pubblica era stata quella del concerto di Capodanno in diretta su RaiUno da Courmayeur.

"Anche Pino ci ha lasciato. Grande amico mio ti voglio ricordare con il sorriso mentre io, scrivendo, sto piangendo".

Queste le parole con cui Eros Ramazzotti ha dato questa notte la notizia della morte di Daniele dal suo profilo Instagram.

"Ti vorro' sempre bene perché' eri un puro ed una persona vera - ha scritto ancora Ramazzotti - oltre che un grandissimo artista. Grazie per tutto quello che mi hai dato fratellone, sarai sempre accanto al mio cuore. Ciao Pinuzzo".

Le parole di Ramazzotti hanno subito creato sgomento sui social e in tanti hanno sperato fino all'ultimo che tutto fosse opera di hacker.

Purtroppo poi, sono cominciate ad arrivare le conferme dagli altri colleghi: "Ho appena sentito Eros - ha scritto su twitter Giuliano Sangiorgi dei Negramaro alle 2,45 - e' tutto maledettamente vero: il nostro Pino Daniele non c’è piu'...una notte senza fine".

E anche Fiorella Mannoia che con Daniele ha condiviso un bellissimo tour che ha riunito i due artisti con altri grandi interpreti della canzone italiana come Francesco De Gregori e Ron, pubblica incredula sul suo profilo Facebook alle tre del mattino: "Amici ho appena ricevuto una notizia che non avrei mai voluto darvi. Pino Daniele ci ha lasciato. Mi dispiace ma in questo momento non trovo altre parole".

Laura Pausini,sempre da Facebook dedica il suo pensiero e abbraccio, "alla tua famiglia e ai tuoi figli. A noi tuoi fan rimani sempre tu, Pino Daniele. Con la tua arte unica. E questa foto, con la mia testa sulle spalla per dirti 'grazie'. Per avermi permesso di conoscerti da vicino. Per cantare con te".