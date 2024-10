Viveva in Sudafrica l'uomo più vecchio del mondo: Fredie Blom ci ha lasciati all'età di 116 anni. A riferirlo i vari media, fra cui la Bbc. Un primato di anzianità però non ufficialmente riconosciuto come Guinness World Record, perché dell'ultracentenario non ci sono notizie esatte sulla nascita.

Perse l'intera famiglia nel 1918, a 14 anni, quando la Spagnola fece migliaia di vittime nel Paese. Blom sopravvisse a due guerre mondiali e all'apartheid, facendo il manovale nell'edilizia fino all'età di 80 anni. L'ultima intervista di recente, quando alla domanda sul segreto di tanta longevità lasciò trasparire la sua grande fede, raccontando: "C'è un Uomo lassù che ha tutto il potere. Io non ho niente, posso cadere in qualunque momento, ma Lui mi sorregge".

Secondo quanto rivelato dalle varie fonti, la vita di Fredie Blom sarebbe stata tutt'altro che salutare: ha infatti fumato per tutta la vita e smesso di bere alcolici solo qualche anno fa. "Fino a una settimana fa il nonno tagliava ancora la legna", racconta di lui un nipote, Andre Naidoo.