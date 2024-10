L'ex deputato di Forza Italia Amedeo Matacena è morto a Dubai, stroncato da un infarto. La notizia è stata confermata dai legali dell'ex parlamentare, Marco Tullio Martino, Enzo Caccavari e Renato Vigna.

Matacena è deceduto a 59 anni poco dopo essere stato portato in ospedale. Si era trasferito negli Emirati Arabi circa 10 anni fa, dopo essere stato condannato in via definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa.

Il padre di Matacena aveva creato la società "Caronte", per la gestione dei servizi di traghettamento nello Stretto di Messina, ed era stato presidente della Reggina Calcio.