Il mistero dietro la morte di Gene Hackman e della moglie Betsy Arakawa sembra essere stato risolto. Secondo gli investigatori del New Mexico, come riportato da Il Messaggero, il noto attore vincitore di due premi Oscar sarebbe deceduto per problemi cardiaci circa una settimana dopo che la moglie era stata uccisa da Hantavirus, un virus raro e spesso letale trasmesso dagli escrementi dei topi. Questo tragico evento ha svelato dettagli scioccanti sulla sequenza degli eventi che hanno portato alla perdita delle due persone.

La morte della coppia, che aveva celebrato il loro 34° anniversario di matrimonio, è stata attribuita a cause naturali, ma le conclusioni degli esperti e del medico legale hanno rivelato un epilogo diverso. Betsy sarebbe stata vittima della sindrome polmonare da Hantavirus, una grave condizione respiratoria causata dall'infezione di un virus tipicamente trasmesso dai roditori. I sintomi iniziali della malattia sono simili a quelli dell'influenza e durano per un periodo di tre-sei giorni, ma se non viene curata tempestivamente con le adeguate misure preventive, la situazione può rapidamente peggiorare. Come dichiarato da Jarrell, la patologia porta all'accumulo di liquidi nei polmoni, causando gravi difficoltà respiratorie che possono risultare fatali. Betsy è stata trovata senza vita sul pavimento del bagno, mentre Gene è stato rinvenuto in un altro ambiente della casa.

Si ipotizza che l'attore 95enne, affetto da una grave forma di Alzheimer, potesse non essersi accorto della morte della moglie 65enne. Le indagini hanno permesso di tracciare gli ultimi spostamenti di Betsy: il 9 febbraio si era recata dal veterinario per ritirare Zina, uno dei tre cani della famiglia, che aveva subito un intervento e che è stato trovato morto, probabilmente di sete, chiuso ancora nel trasportino. Due giorni dopo, la donna era uscita per svolgere alcune commissioni, tra cui una visita in farmacia, prima di fare ritorno a casa verso le 17. Da quel momento non vi sarebbe stato alcun contatto con l'esterno. I detective hanno rinvenuto diverse email non lette sul computer della donna.